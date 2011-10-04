У Києві відкриють ще дві станції метро

На початку листопада 2012 року в Києві відкриють ще дві станції метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, в столиці рекордними темпами триває розвиток метрополітену. Розпочалась робота над наступними двома станціями київської підземки, які мають відкрити на початку листопада наступного року.

«Наступні дві станції метрополітену – «Іподром» та «Одеська площа» – ми хочемо побудувати ще швидше. Практично робота в цьому напрямку вже розпочалась. Ми запропонували метробудівцям відкрити ці дві станції до 6 листопада. Це день звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників. Звісно, то було б суттєвим подарунком киянам до свята. І метробудівці з цим терміном виконання робіт погодились. Адже ми настільки динамічно будуємо залізничні мости, мостові переходи, розв’язки… Інколи здається, що це просто не можливо. Так само напружено будували й метрополітен: торік здали 3 станції. Тож наші плани цілком реальні», – розповів О.Попов.

Він також повідомив, що міська влада має намір до першого кварталу 2013 року оновити близько 50% рухомого складу підземки.

«Оновлення відбудеться за рахунок коштів, які надійдуть до Києва як грантова допомога у рамках Кіотського договору. Тобто, не в кредит і не за бюджетні кошти. Нашими партнерами у цьому питанні, спільно з Крюківським вагонобудівним заводом, стануть японці. Таким чином ми оновимо 185 вагонів, і на 15-20 років матимемо сучасні вагони метро, які відповідатимуть найвищим стандартам. І за енергозбереженням, і за екологією, і, безумовно, за комфортом», – наголосив голова КМДА.