У французьких школах заборонили кетчуп

Французький уряд ввів заборону на використання кетчупу в студентських і шкільних їдальнях, повідомляє "Сегодня" з посиланням на "Лос-Анджелес Таймс".

Йдеться про пропаганду здорового харчування і традиційної французької кухні. Їдальні можуть подавати кетчуп тільки з картоплею фрі і не частіше одного разу на тиждень. Нові правила зобов`язують збільшити кількість овочевих страв у меню і зменшити жирність продуктів.

Відзначається, що близько 6 мільйонів дітей у Франції щодня обідають в їдальнях. Рішення про заборону кетчупу було прийнято французькою владою чотири роки тому, але набуло чинності тільки в цьому навчальному році.