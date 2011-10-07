Мельниченка оголосили в міждержавний розшук?

В Одесі СБУ шукає екс-майора спецслужби Миколу Мельниченка.

Про це повідомили в одному з одеських готелів, куди правоохоронці направили орієнтування на Мельниченка, пише "Сегодня".

"Орієнтування на Мельниченка було надіслане ще вчора ввечері. У документі йдеться, що Мельниченко перебуває в міждержавному розшуку, перерахований з добрий десяток автомобілів, на яких він може пересуватися, а також сказано, що він може користуватися кількома паспортами", - повідомила адміністратор готелю Олена.

У прес-службі СБУ інформацію поки не коментують. Проте один зі співробітників спецслужби на правах анонімності повідомив журналістам, що Мельниченко знаходиться в розшуку вже кілька днів – відтоді як його загубила "наружка".

"Його розшукують за звинуваченням у державній зраді. У нас є інформація, що він приїхав до Одеси кілька днів тому. Мабуть, він збирався перетнути кордон з Молдовою, намагаючись сховатися в Румунії. Розшук міждержавний", - пояснило джерело.

Цікаво, що на фотографії колишнього майора, зображеній на розісланому орієнтуванні, стоїть копірайт одного з одеських інтернет-видань.

Українська правда