У літаку з Ківаловим люди читали молитви

Пасажири літака Боїнг-737, що слідував за маршрутом «Київ-Одеса», пережили стресову ситуацію через розгерметизацію салону повітряного судна.

Про це сказав УНІАН один з пасажирів.

За його словами, «це сталося, коли несподівано спрацювала сирена, стало відомо про розгерметизацію, і стюардеси запропонували людям скористатися кисневими масками. Мабуть, через технічний стан борту літак знизив швидкість руху і прибув до Одеси з півгодинним запізненням».

За словами народного депутата Сергія КІВАЛОВА, що також летів до Одеси цим рейсом, «паніки не було, але, безперечно, пасажири почувалися не кращим чином. Діти почали кричати, хтось із пасажирів почав читати молитви...».

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Одеського аеропорту Марія ПОПОВИЧ, «посадка літака з 90 пасажирами на борту пройшла з 15-хвилинним запізненням - о 14.31 у штатному режимі. Представники авіакомпанії завчасно викликали до борту санітарну машину: допомога знадобилася всього двом пасажирам, чоловіку і жінці. Решта пасажирів від меддопомоги відмовилася».

Адміністрація Одеського аеропорту не одержувала ніяких відомостей про причини нештатної ситуації на борту Боїнга-737.