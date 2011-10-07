З 20 жовтня писати листи стане дорожче

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийняте рішення про затвердження Змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку, які почнуть діяти на період з 20.10.2011 р. до 31.12.2011 р. включно і на період з 01.01.2012 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Підвищення рівня тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку відбуватиметься в два етапи: перший – з 20 жовтня 2011 року, коли планується підвищити тарифи на письмову кореспонденцію на 20%; другий – з 1 січня 2012 року – на письмову кореспонденцію в середньому на 11,2% і посилки без оголошеної цінності вагою до 10 кг в межах України – на 15%.

Як зазначили в комісії, впровадження нових тарифів дасть змогу направити додатково одержані кошти від поштових послуг на утримання діючої мережі поштового зв`язку в умовах виробничих витрат, що дедалі зростають (на транспортне забезпечення, на виконання вимог законодавства щодо встановлення мінімальної заробітної плати операторів поштового зв`язку тощо).

Згідно з даними НКРЗ, перегляд тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку проводиться з метою збереження діючої системи поштового зв`язку в державі, надання послуг належної якості і забезпечення стабільної роботи оператора поштового зв`язку - Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта». Нині діючі граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв`язку були затверджені рішенням НКРЗ від 04.12.2008 р. №1244. Выдтоды істотно зросли обсяги витрат підприємства, яке забезпечує надання універсальних послуг поштовому зв`язку на всій території країни.

Зміни до Граничних тарифів сформовані, зазначили в НКРЗ, виходячи з планової собівартості універсальних послуг поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта». Загальний рівень підвищення тарифів у запропонованому проекті не перевищує інфляційні очікування і відповідає основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України на 2011 рік. При цьому існуючі тарифи на пересилання в межах України пріоритетних поштових відправлень (пріоритетними поштовими відправленнями є ті, які перевозяться найшвидшим способом (повітрям або наземним) у першочерговому порядку) залишаються незмінними.

Як вважають у НКРЗ, нові Граничні тарифи сприятимуть підвищенню рівня якості надання універсальних послуг поштового зв`язку, ефективності роботи персоналу, поліпшенню інвестиційного клімату.

Рішення НКРЗ буде подане на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України і набуде чинності після офіційної публікації.