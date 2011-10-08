Розкрито найбільшу в історії аферу з банківськими картками

Найбільшу в історії США аферу з банківськими картами розкрито, передає Reuters з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

За даними поліції, шахраї використовували дані карток клієнтів, отримані в ресторанах та інших підприємствах обслуговування, розташованих в Африці, Азії, Європі та на Близькому Сході. Потім вони виготовляли підробні картки і використовували їх для здійснення покупок.

Угруповання переважно купувало продукцію компанії Apple. Товари перепродували за межами США і, за словами поліції, шахраї не мали труднощів із збутом пристроїв, придбаних на підроблені картки. Усього угрупованню вдалося витратити майже 13 мільйонів доларів чужих коштів.

Заготовки для фальшивих карт надходили з Росії, Лівії, Лівану та Китаю. У деяких випадках до карток друкувалися й водійські посвідчення з відповідними даними. Представник поліції Нью-Йорка схарактеризував уяву зловмисників і злочинні схеми як "вражаючі".

Розслідування махінацій тривало близько двох років, протягом яких довелося перекладати записи численних переговорів російською, арабською та китайською мовами. При обшуках вилучено обладнання для виготовлення фальшивих банківських карт і зчитувальні пристрої, зброю, 650 тисяч доларів готівкою, взуття, годинники, продукція Apple та інші товари.

Звинувачення пред`явлені 111 учасників злочинної групи, з них 86 перебувають під вартою, повідомляє Лента.ру.