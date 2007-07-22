У Польщі розбився ще один автобус: Москва - Париж

У районі польського міста Познань в неділю розбився автобус з російськими туристами: поранено 26 чоловік, зокрема п`ятьох тяжко, повідомив журналістам прес-секретар познанської поліції.

"Автобус рейсом Москва-Париж розбився на автотрасі в районі польського міста Познань, поранено 26 осіб", - сказав він.

У генконсульстві Росії в Познані підтвердили факт автокатастрофи.

"У ДТП потрапив автобус з російськими туристами", - повідомив РІА “Новости” аташе генконсульства Андрій Воскобойников. За його словами, росіяни їхали до Ніцци.

Він додав, що, за попередньою інформацією, поранено 26 пасажирів, проте "для життя російських громадян загрози немає".

За словами Воскобойникова, поранені росіяни терміново доставляються до найближчих шпиталів. Основні тілесні ушкодження у них - переломи кінцівок, додав він.