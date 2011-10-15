У Греції звільнено з-під арешту 5 із 6 українських моряків, затриманих за підозрою у контрабанді тютюнових виробів.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За даними Посольства України в Грецькій Республіці, українців звільнено на умовах заборони виїзду з території Греції на час ведення слідства.

«Слідчим прокуратури м. Пірей було винесено постанову про звільнення з-під арешту 5 громадян України, на умовах заборони виїзду з території ГР на час ведення слідства», - йдеться у повідомленні.

За інформацією дипустанови, українські громадяни проживають у м. Пірей у приватному помешканні на утриманні власника судна.

Водночас термін тримання під вартою капітана судна „Morelia” – громадянина України подовжено.

Зазначена справа продовжує перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, 6 жовтня поблизу узбережжя острова Спетсес затонуло судно „Morelia” (прапор Коморських островів), на борту якого перебували 7 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України. Усі члени екіпажу були врятовані підрозділом грецької берегової охорони.

В результаті перевірки обставин морської події екіпаж був затриманий у повному складі за підозрою у спробі контрабандного перевезення 800 ящиків тютюнових виробів.