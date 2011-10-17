15-річний хлопець приревнував батьків до сестри - і вистрілив у себе

У Запорізькій області 15-річний хлопчик вистрілив у себе через відчуття обділення батьківською увагою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, НП сталася напередодні – 16 жовтня в Токмацькому районі Запорізької області.

«16 жовтня в Токмацький міськвідділ міліції звернулася 40-річна жінка із заявою про те, що вночі її 15-річний родич, який раніше самовільно місце помешкання не залишав, пішов з дому і досі часу не повернувся. В результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в лісосмузі біля одного із сіл Токмацького району підліток вистрілив у себе з пневматичної рушниці, що належить його батьку, і дістав поранення, з яким госпіталізований у Запорізьку обласну лікарню, де зараз і знаходиться», - повідомили в міліції, зазначивши, що причина спроби суїциду хлопчика вже встановлена.

«Встановлено, що раніше неповнолітній не раз говорив своїм батькам, що після народження сестри, вони мало приділяють йому уваги», - повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції.