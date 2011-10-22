У Горлівці затримали горе-грабіжника, який згубив паспорт на місці злочину

У місті Горлівка Донецької області правоохоронці дуже швидко затримали грабіжника, який згубив свій паспорт на місці злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Горлівського міського відділу міліції.

У повідомленні наголошується, що 23-річний житель Горлівки вечірньої пори зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок і втік. Коли на вказане місце виїхала слідчо-оперативна група, то правоохоронці на землі виявили паспорт, який, мабуть, випав з кишені куртки зловмисника.

«Схожість грабіжника з фотографією в документі підтвердила і потерпіла, а тому співробітникам кримінального розшуку не було складно затримати злодія», - повідомили в міліції

За скоєне пограбування щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.186 Кримінального Кодексу, яка передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.