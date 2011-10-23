Податківці прикрили агрофірму, яка на капусті відмила 25 млн. грн.

На Буковині «конвертаційний» центр, до складу якого входили організатор, бухгалтер, касир та кур’єр агро-переробної фірми, незаконно перевів у готівку близько 25 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що співзасновник та бухгалтер підприємства організували «конвертаційний центр» для надання послуг підприємствам, які здійснюють купівлю-продаж продукції переважно сільськогосподарського призначення.

Для цього кур’єр підшукував осіб, мешканців інших областей зі скрутним матеріальним становищем та пропонував за винагороду реєструватись суб’єктом господарської діяльності з подальшим відкриттям розрахункових рахунків без здійснення господарської діяльності.

Кошти, які надходили на рахунки підприємства від інших компаній упродовж 2009-2011 років, переводились на рахунки підставних суб’єктів господарювання та в подальшому знімались готівкою. Крім того, посадові особи документально оформляли виплату з каси вказаного підприємства готівкових коштів на ім’я приватних підприємців, які однак фактично коштів не отримували.

Після обшуків за місцем проживання організаторів «конвератційного» центру та в офісі товариства вилучено системні блоки комп’ютерів, принтери, печатки і штампи підприємства, реєстраційні документи, чорнові записи, бланки документів із підписами і печатками, банківські виписки про рух коштів на розрахункових рахунках, підроблені первинні бухгалтерські документи, а також готівкові кошти – 30 тис. грн., близько 6 тис. євро та 3 тис. дол. США.

Наразі, з метою відшкодування завданих державі збитків, на майно товариства вартістю 2,3 млн. грн. накладено арешт. Стосовно одного з організаторів «конвертаційного» центру обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Слідство також з’ясовує ступінь провини інших фігурантів даної справи, в тому числі і осіб, які дали дозвіл на використання свого прізвища у незаконних діях.