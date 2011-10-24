Азаров хоче, щоб у науці шукали нетрадиційні напрямки

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає важливість пошуку нетрадиційних нових напрямів у науці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час нагородження державними нагородами за досягнення в галузі науки і техніки.

«Ми бачимо, як на наших очах за останні буквально роки змінюється (наука – УНІАН). Не відстати від передових країн, а навпаки – використати весь той багатий потенціал, який у нас з вами був. Незважаючи на те, що ми його розгубили, прямо треба сказати. Попри те, що ми за ці роки не змогли належним чином переоснастити нашу науку. Разом з тим з'являються зараз такі можливості, і ми дедалі більше приділятимемо увагу розвитку нових наукових напрямів. Надзвичайно важливий справді пошук нетрадиційних нових напрямів. Тих, де ми справді можемо вийти на найпередовіші рубежі», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, «наш уряд приділяв і приділятиме серйозну увагу розвитку науки, техніки, новітніх технологій в Україні». «Ми бачимо в цьому головну умову для модернізації нашої країни. Нам однаково важливий і розвиток фундаментальних досліджень, і прикладних експериментальних робіт, які дали б нашому виробництву можливість якомога швидше здійснити технічне переоснащення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що основними проблемами, які стоять перед українською наукою, є проблеми енергозбереження, енергоефективності, альтернативні види палива. Також прем'єр-міністр відзначив важливість розвитку медичної науки і досліджень у галузі високих технологій.