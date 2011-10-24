Клюєв очолив боротьбу з рейдерами

Кабмін відновив діяльність Комісії щодо боротьби з рейдерством та призначив її головою Клюєва

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (рейдерству – УНІАН) та призначив її головою першого віце-прем‘єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Головне завдання, яке ставиться перед комісією, – викорінити рейдерське свавілля та дати критичну оцінку чиновникам, які не чинять перепон цьому явищу, або й потурають незаконним діям.

Як повідомлялося, роботу Міжвідомчої комісії щодо боротьби з рейдерством було припинено в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи.