На донецькій шахті - аварія: на поверхню вивели 105 гірників

Сьогодні в Донецьку на шахті «Трудовська» через аварію вентилятора головного провітрювання на поверхню було екстрено виведено 105 гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Донецькому об`єднаному теркомі В‘ячеслава МОЛОФІЄНКА

За його словами, сьогодні о 6.47 на шахті «Трудовска» державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДВЕК) раптово зупинився вентилятор головного провітрювання. Під землею на момент аварії працювали 105 шахтарів. Їх почали оперативно виводити на поверхню.

В.МОЛОФІЄНКО зазначив, що усіх піднятих на-гора шахтарів одразу ж направляли на обстеження до медпункту підприємства. Скарг на самопочуття від гірників поки не надходило.

Попередньою причиною зупинки вентилятора головного провітрювання на шахті називають проблеми із запуском двигуна. Резервний вентилятор, який відразу ж після зупинки основного намагалися ввести в роботу, також не запустився.

В.МОЛОФІЄНКО зазначив, що на місце вже прибули фахівці енергопостачальної компанії, що обслуговує шахту, які розбираються з причинами збоїв в електропостачанні.