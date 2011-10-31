У МАУ пояснили причини аварійної посадки літака

Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 30 жовтня після вильоту з аеропорту «Донецьк» у Хургаду (Єгипет) зробив аварійну посадку в аеропорту «Донецьк» через порушення в системі кондиціонування.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, вчора вранці після вильоту чартерного рейса Донецьк-Хургада і набору висоти датчики показали розгерметизацію салону. Після зниження літака показники стабілізувалися, екіпаж продовжив набирати висоту, проте ситуація з розгерметизацією повторилася. У зв`язку з цим було прийняте рішення повернутися в аеропорт вильоту для з`ясування ситуація.

«В результаті було виявлено порушення ущільнювача в системі кондиціонування, після усунення несправності літак вилетів у Хургаду», - повідомила Э.САЦЬКА.

За її словами, затримка вильоту склала 11 годин, літак уже повернувся з пасажирами з Хургади в Донецьк.

Розслідування інциденту делеговане самою авіакомпанією МАУ.

Є.САЦЬКА зазначила, що через цю ситуацію також порушилося виконання інших рейсів, оскільки вказаний літак мав здійснити маршрут Донецьк-Хургада-Одеса-Хургада-Донецьк. Проте у зв`язку із затримкою в 11 годин літак здійснив тільки рейс Донецьк-Хургада-Донецьк. Пасажирів з Хургади в Одесу і з Одеси в Хургаду доставляв інший літак, теж із затримкою близько 11 годин.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» сполучає Україну з 35-ма столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів в більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує більше 450 міжнародних і внутрішніх рейсів в тиждень.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг-737».