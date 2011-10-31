Судно, яке було в кредитній заставі, здали на металобрухт

У Херсоні підприємці здали в металобрухт судно, яке було в кредитній заставі в банку.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, посадовці одного з херсонських приватних підприємств, зловживаючи службовим становищем, продали на металобрухт судно, під заставу якого раніше отримали кредит. Таким чином шахраї завдали збитків банківській установі на суму понад 600 тис. грн.

За даним фактом прокуратурою Суворовського району проти вказаних посадовців порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 КК України “Зловживання владою або службовим становищем” (карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років).