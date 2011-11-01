Начальника ГУ економіки оштрафовано за корупцію

Начальника Головного управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації оштрафовано за корупційне діяння на 1,7 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд 27 жовтня. Цим рішенням також передбачена конфіскація усіх доходів, отриманих начальником Управління економіки від діяльності у приватній фірмі.

В обласній прокуратурі кореспонденту УНІАН підтвердили, що органами прокуратури щодо начальника Управління було складено протокол про корупцію за ч. 2. ст. 172-4 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Протокол був складений у зв’язку з тим, що, працюючи на посаді начальника обласного Управління економіки, він водночас був засновником ПП «Консалтингова науково-виробнича компанія «Конаслт-інвест» і входив до складу вищого органу управління підприємства.