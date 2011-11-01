Від Могильова вимагають розслідувати підпал будинку мера Ковеля

Фракція «БЮТ-Батьківщина» звертається до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з вимогою у максимально стислі терміни розслідувати підпал будинку мера Ковеля Волинської області Олега КІНДЕРА та прозвітувати про розслідування інциденту перед парламентом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Баткьівщина», з відповідною заявою з парламентської трибуни виступив народний депутат Сергій ШЕВЧУК.

Він висловив занепокоєння тим, що влада використовує правоохоронні органи як каральний механізм проти опозиції.

С.ШЕВЧУК повідомив, що 1 листопада невідомі підпалили новозбудований дерев`яний будинок мера Ковеля, який також є членом бюро обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

При цьому, за словами С.ШЕВЧУКА, «місцеві підконтрольні владі ЗМІ замість співчуття просять розслідувати, звідки у мера Ковеля кошти на будівництво будинку».

С.ШЕВЧУК також звернув увагу на те, що пожежа не могла статися від короткого замикання, оскільки новий будинок ще не був підключений до електромережі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного осередку «Батьківщини», нещодавно О.КІНДЕР заявив про намір балотуватися у народні депутати під час парламентських виборів 2012 року.

За словами О.КІНДЕРА, встановлено, що причиною пожежі був підпал.

«Такий «подарунок» з нагоди першого року перебування на посаді міського голови вважаю не тільки помстою недоброзичливців, які не сприймають моєї чіткої позиції щодо захисту інтересів територіальної громади на цій виборній посаді, а й попередженням від тих, хто боїться, що на наступних парламентських виборах буду балотуватися у народні депутати», - сказав він.

Голова облорганізації партії «Батьківщина» Анатолій ГРИЦЮК висловив переконання, що підпал будинку - це спроба тиску на опозиційну політичну силу.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, факт пожежі зафіксовано. На місці події працювала слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли і працівники МНС.

Причини пожежі буде встановлено за результатом пожежно-технічного дослідження.