Отруїлися 14 ліцеїстів

У селищі Близнюки Харківської області внаслідок отруєння невідомою речовиною госпіталізовано 14 учнів ліцею.

Як повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я України, учні зі скаргами на головний біль, запаморочення, подразнення верхніх дихальних шляхів та відчуття задухи 31 жовтня о 12.30 звернулися у приймальне відділення Близнюківської центральної районної лікарні. З попереднім діагнозом «вплив подразнюючої речовини невідомої етіології на верхні дихальні шляхи» діти госпіталізовані.

На сьогодні їхній стан задовільний. Учні отримують лікування в повному обсязі. Медичний нагляд за дітьми в умовах дитячого відділення Близнюківської ЦРЛ триває. Решта дітей цього ж класу, які були на той час у школі, оглянуті вдома сімейними лікарями. Стан дітей визнано задовільним, скарги відсутні. Одну дитину зі скаргами на нудоту та подразнення у горлі госпіталізовано до дитячого відділення лікарні.

Встановлено, що під час перерви у класній кімнаті було розпилено невідому речовину з газового балончика.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи журналістам цю ситуацію, підкреслив, що загрози здоров’ю дітей немає і вони перебувають у нормальному стані. Губернатор наголосив, що найближчим часом буде встановлено, хто винний у отруєнні дітей.