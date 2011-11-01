Чорнобильці звільнили приміщення Пенсійного фонду в Житомирі

Сьогодні понад 50 пенсіонерів-чорнобильців прийшли у приміщення Пенсійного фонду України у Житомирській області, вимагаючи зустрічі з головою установи Іваном ЗАЙНЧКОВСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повідомили журналістам, що вони вимагають від керівництва фонду і влади поновити їм виплати пенсій, які, за їхніми словами, зараз не проводяться попри відповідні судові рішення.

Під час зустрічі з учасниками акції І.ЗАЙНЧКОВСЬКИЙ заявив, що "вирішення цього питання – не в його компетенції, а у компетенції уряду й парламенту".

Він пообіцяв якнайшвидше подати відповідні клопотання до Кабінету міністрів із переданими йому сьогодні вимогами чорнобильців.

Надвечір протестувальники звільнили приміщення обласного Пенсійного фонду, однак пообіцяли продовжити у Житомирі акції з вимогами виплати пенсій.