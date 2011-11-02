На Львівщині урочисто відзначили 93-ю річницю ЗУНР

1 листопада на Львівщині відбулася низка урочистих заходів з нагоди відзначення 93-ї річниці утворення ЗУНР.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи покладанням квітів керівництвом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради до Меморіалу та до могили президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича на Личаківському кладовищі Львова.

На Янівському кладовищі, за участі представників міської влади та громадськості відбулося покладання квітів до Меморіалу українським січовим стрільцям, до могили Ольги Басараб.

На центральній площі міста – Площі Ринок, ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» провело театралізоване військово-історичне дійство «Легіонер».

Пам’ять загиблих пластунів під час дій 1 листопада 1918 року, молодь Національної скаутської організації України «Пласт» вшанувала маршовим походом від Львівського національного університету ім. І. Франка до Янівського кладовища Львова.

Завершилися заходи о 20.00 на площі перед Львівським національним університетом ім. І.Франка та на вул. Листопадового Чину, де був утворений живий ланцюг з лампадок пам’яті героїв Листопадового чину.

Довідка УНІАН. Листопадовий чин - військовий переворот, організований в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською національною радою силами січових стрільців з метою встановлення влади Української держави (перейменованої згодом на Західноукраїнську Народну Республіку) на території, на яку вона претендувала. В результаті утворилася держава площею 70 тис. км², що викликало невдоволення сусідньої Польщі, що призвело до Українсько-польської війни 1918-1919 років.