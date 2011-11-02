Скільки коштує зняти квартиру в Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні 2011 року зросла на 2,05% (11 дол.) – до 548 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середньою вартістю оренди однокімнатної квартири 326 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (552 дол./місяць).

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 552 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 728 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 861 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 441 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 730 дол., 3-кімнатних – на 20 дол. – до 864 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 350 дол., 2-кімнатних – на 6 дол. – до 459 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 667 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 414 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 529 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 672 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 362 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 486 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 589 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. - до 358 дол., 2-кімнатних – на 13 дол., до 475 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 636 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 326 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 452 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 577 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 337 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 473 дол., 3-кімнатних – на 8 дол. – до 576 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол., до 339 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 445 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 561 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 331 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 448 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 586 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.