В Одесі взялися за українофобів і псевдоукраїнців

В Одесі утворено Організаційний комітет громадського опору проявам українофобії та псевдоукраїнським рухам у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, утворили його сьогодні представники громадськості - учасники круглого столу на тему: «Популяризація українських Героїв як засіб зміцнення української національної свідомості».

Учасники засідання наголошували, зокрема, що «для забезпечення сталого розвитку України як невід’ємного учасника Співтовариства вільних європейських націй необхідне відродження національної свідомості, в тому числі на теренах Одещини, що ніколи не стояла осторонь боротьби українців за державну незалежність».

Однак, як зазначали промовці - голова об’єднання «Просвіта» Олександр СТЕПАНЧЕНКО, кандидат історичних наук Олександр МУЗИЧКО, голова облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО, отаман «Чорноморського гайдамацького з’єднання» Сергій ГУЦАЛЮК та інші – «чимало сторінок української історії замовчувалися або продовжують замовчуватись досі, в тому числі участь мешканців краю у боротьбі за утвердження Української Народної Республіки в 1917-1923 роках».

На думку учасників круглого столу, українські владні структури, в тому числі Одещини, не приділяють «належної уваги ініціативам патріотичної громадськості, взаємодії з нею в питаннях відродження української національної свідомості та вихованні підростаючого покоління в дусі поваги до українських Героїв. Хоча це нейтралізувало б вплив українофобів різних ґатунків, які намагаються внести розкол серед українців, пропагуючи комуністичні міфи про наше минуле».

За підсумками обговорення актуальних проблем утворено Оргкомітет громадського опору проявам українофобії та псевдоукраїнським рухам в регіоні та ухвалено Звернення на адресу Одеської облради з пропозицією спільно «розробити та впровадити обласну програму з пошуку, впорядкування могил повстанців, які боролись за незалежність на Одещині в 1917-1920-х роках, встановлення пам’ятників українським національним діячам, проведення наукових конференцій, вечорів та уроків пам’яті у навчальних закладах, видання книжок та створення телепередач про повстанський рух на Одещині, а також ініціювати перед Генеральною прокуратурою України перегляд кримінальних справ учасників повстанського руху на Одещині 1920-х років».

Учасники круглого столу також прийняли Звернення до Президента України з вимогою присвоїти Військовій академії, створеній на базі колишнього Одеського інституту сухопутних військ, ім’я генерала армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка та Одеському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою - ім’я генерала Армії УНР Всеволода Юхимовича Змієнка.