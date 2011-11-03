ЗМІ: для багатіїв введуть додаткові податки: від 400 грн до 18 тисяч на рік

З нового року Донецьк вводить податок для господарів великих апартаментів - від 1 до 2,7% від рівня мінзарплати з кожного квадрата житлової площі, пише газета "Сегодня". У відповідності до Податкового кодексу і за рішенням міськради доведеться розщедритися власникам квартир, площа яких понад 120 кв. м і будинків - більше 250 кв. м, а також власникам кількох квартир.

Виняток зробили лише для квартир державної або комунальної форми власності, для будівель в зонах відчуження або відселення, дитбудинків сімейного типу, садових і дачних будинків, житла, яке належить багатодітним або прийомним сім`ям, та гуртожитків. Також можуть спати спокійно господарі однієї звичайної квартири або будинку - габарити стандартного житла не дотягують до зазначених планок.

А от якщо квадратів побільше, то доведеться платити податок. Навіть якщо у вас маленькі, але дві квартири - за одну з них доведеться розщедритися. Але за яку саме - вибирайте самі. До того ж найбільші витрати будуть у власників цих палат - навіть з урахуванням пільг річні витрати на їх апартаменти складуть 15-18 тис. грн. на рік.

Суму податку для громадян буде рахувати ДПС. Податківці до 1 липня звітного року повинні надіслати платнику повідомлення - скільки і куди йому платити. Податок треба буде заплатити протягом 60 днів з дня вручення повідомлення. До речі, на ринку нерухомості через нововведення революцій не передбачається.

«Такий податок - нормальна європейська практика. Ціни на квартири завжди будуть визначатися цілим рядом факторів, і податок - один з багатьох. Масово продавати зайве ніхто не буде», - сказав виданню Віктор Петулько, директор АН« Донецька нерухомість».