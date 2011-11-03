У Дніпропетровську лагодять гаражі, що «поїхали» напередодні
09:01, 03 листопада 2011Суспільство
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Залучено 65 людей та 16 одиниць техніки
У Дніпропетровську тривають відновлювальні роботи на території гаражного кооперативу, де напередодні стався зсув грунту.
Як повідомляє прес-служба МНС України, вранці 2 листопада у Дніпропетровську по вул. Войцеховича, 67д на території гаражних кооперативів „Світлофор-1” та „Яструб” стався зсув грунту на площі близько 1000 м кв., внаслідок якого 15 гаражів зруйновано, 13 гаражів та 8 легкових автомобілів пошкоджено. Жертв та постраждалих немає. Причина зсуву встановлюється.
До робіт залучено 65 чол. та 16 одиниць техніки.
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