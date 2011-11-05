Янукович привітав телевізійників з 60-річчям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав телевізійників із 60-річчям з дня стоворення українського телебачення.

У привітанні, розміщеному на офіційному інтернет-сайті глави держави, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що галузь, у якій працюють телевізійники, "є основою інноваційного розвитку держави та важливою складовою національної економіки. Ваша діяльність відкриває перед співвітчизниками широкий інформаційний простір, допомагає залишатися у вирі подій, надаючи суспільству комунікаційні послуги".

Він висловив упевненість у тому, що праця телевізійників і надалі сприятиме становленню в Україні якісного телеефіру та створенню продукту, що матиме попит у глядачів.