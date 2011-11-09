Як боротися з суржиком

У Кіровограді з нагоди Дня української писемності відбувся молодіжний флеш-моб, присвячений боротьбі з суржиком.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами акції виступили «Український клуб» та Комітет відновлення історичної справедливості.

Флеш-моб присвятили нещодавньому рішенню Кіровоградської міської ради повернути центральній вулиці Леніна історичну назву Дворцова. Депутати обрали суржиковий варіант назви замість альтернативних пропозицій на кшталт вулиця Театральна, оскільки саме на ній розташована будівля першого українського професійного театру.

«Метою флеш-моба було привернення уваги до проблем суржику, що впевнено крокує нашим містом не лише в усному мовленні, але вже перекочував і в офіційні документи», - повідомив один з організаторів акції, викладач-філолог Олександр РАТУШНЯК.

Учасники флеш-мобу взяли таблички з написом «Хто такий Дворцов?» і вирушили до центральної площі Кіровограда на пошуки міфічного персонажа. Дорогою вони запитували у перехожих, чи знають вони, на честь кого перейменована вулиця, чим Дворцов відрізняється від Леніна і чи міг би він претендувати на звання видатного кіровоградця?

На площі усю зібрану інформацію скомпонували в так зване досьє. За словами О.РАТУШНЯКА, Дворцов – це збірний образ сучасного кіровоградця, який розмовляє суржиком, не знайомий із культурним минулим і сьогоденням міста тощо. Учасники флеш-мобу – близько 30 осіб – також представили опудало узагальненого персонажа.