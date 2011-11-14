За крадіжку охоронець супермаркету до смерті побив чоловіка

У Дніпропетровську 12 листопада за скоєння крадіжки охоронець одного із супермаркетів, розташованих у Красногвардійському районі, до смерті побив 40-річного безробітного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Потерпілий був доставлений до лікарні, де помер під час надання медичної допомоги.

«Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження йому спричинив 33-річний охоронець одного із супермаркетів, який затримав потерпілого за скоєння крадіжки», - наголошується у повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).