За крадіжку охоронець супермаркету до смерті побив чоловіка
13:36, 14 листопада 2011Суспільство
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У Дніпропетровську
У Дніпропетровську 12 листопада за скоєння крадіжки охоронець одного із супермаркетів, розташованих у Красногвардійському районі, до смерті побив 40-річного безробітного чоловіка.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Потерпілий був доставлений до лікарні, де помер під час надання медичної допомоги.
«Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження йому спричинив 33-річний охоронець одного із супермаркетів, який затримав потерпілого за скоєння крадіжки», - наголошується у повідомленні.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
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