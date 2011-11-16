Комітет із вшанування жертв Голодомору звертається до вчителів

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років закликає освітян підтримати загальнонаціональну традицію і провести у поминальний тиждень 21-25 листопада Уроки пам’яті Голодомору в Україні.

Про це йдеться у зверненні комітету до керівників освітніх закладів та вчителів, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У повідомленні нагадується, що у серпні 2010 року міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Голодомор не був геноцидом українців, відтак за його одноосібним рішенням у нових підручниках з історії України з опису Голодомору 1932-1933 років забрали визначення "геноцид" як "вигадки".

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Освітян також просять організувати учням відвідування пам’ятних місць, музеїв пам’яті жертв Голодомору та залучити школярів і студентів до участі у громадських поминальних заходах у День пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років створений минулого року. До його складу входять: Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, В`ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Володимир В`ЯТРОВИЧ, Володимир ВАСИЛЕНКО, Іван ВАСЮНИК, Василь ВОВКУН, Анатолій ГАЙДАМАКА, Дмитро ГНАТЮК, Петро ГОНЧАР, Іван ДЗЮБА, Іван ДРАЧ, єпископ Євстратій (ЗОРЯ), Андрій ЖОЛДАК, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Євген ЗАХАРОВ, Олександр ІВАНКІВ, Геннадій ІВАНУЩЕНКО, Сергій КВІТ, Андрій КОГУТ, Роман КРУЦИК, Ніла КРЮКОВА, Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Неля ЛАВРИНЕНКО, Олександр МАКСИМЧУК, Василь МАРОЧКО, Ніна МАТВІЄНКО, Марія МАТІОС, Олекса ПЕТРІВ, Мирослав ПОПОВИЧ, Олег РИБАЧУК, Стефан РОМАНІВ, Євген СВЕРСТЮК, Михайло СВИСТОВИЧ, Володимир СЕРГІЙЧУК, Євген СТАНКОВИЧ, Лесь ТАНЮК, Володимир ТЕЛИЩАК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.