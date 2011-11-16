На проспекті у Дніпропетровську стався вибух: одна людина загинула

08:11, 16 листопада 2011
Суспільство
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У ніч на середу

У Дніпропетровську по проспекту Карла Маркса, 52, о 00.10 16 листопада на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття.

Внаслідок вибуху загинула 1 особа, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Причина вибуху встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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