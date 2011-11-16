У Табачника переконують, що дипломи Доктора Пі - не фальшивка

У Міносвіти Україні запевняють, що дипломи доктора Пі Андрія Слюсарчука - не фальшиві. Про це пише газета "Сегодня".

«Ми подали запит у Вищу атестаційну комісію (ВАК) РФ, де нам підтвердили справжність атестата професора, виданого Слюсарчуку. Його диплом про вищу освіту з медуніверситету Пирогова ми не перевіряли, його перевіряла російська ВАК », - сказав газеті директор департаменту по роботі з персоналом та керівними кадрами МОН Ігор Некрасса.

Нагадаємо, в міліції зараз перевіряють факти, надані львівською газетою «Експрес», яка провела серію розслідувань про Слюсарчука і звинуватила його в шахрайстві і незаконній медичній практиці.

У московському медуніверситеті ім. Пирогова (Доктор Пі запевняв, що був вундеркіндом і вступив туди в 12 років) журналістам заявили, що Андрій Слюсарчук у них не навчався.

Фото з сайту Еxpres.ua

Як з`ясували журналісти, Доктор Пі навчався в ПТУ-17 (зараз - Міжрегіональне вище профучилище залізничного транспорту) в Козятині Вінницької області на штукатура-плиточника. А через три роки його нібито перевели в ПТУ № 62 Червонограда Львівської області, до групи швачок. Слюсарчук наполягає, що в училищах не вчився, а диплом лікаря, як і інші документи, - справжній. У Слюсарчука є ще атестат професора і диплом доктора наук.