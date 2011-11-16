З виправного центру на Чернігівщині втік ґвалтівник

У Чернігівській області з виправного центру втік засуджений.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державного департаменту виконання покарань України в області.

Втечу з Домницького виправного центру №135 у Менському районі здійснив 32-річний ув’язнений житель Рівненської області Ігор ШПАНАРСЬКИЙ, який був засуджений за ст.152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) до дев’яти років позбавлення волі.

За цим фактом прокуратура Менського району порушила кримінальну справу.

Зараз проводиться розшук утікача.