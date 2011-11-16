Злочинці викинули таксиста за містом

У Чернівецькій області для затримання злочинця працівникам міліції довелося застосувати табельну вогнепальну зброю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні близько 5-ї години ранку до міліції надійшло повідомлення від 29-річного мешканця м. Кіцмань, який заявив, що працює таксистом, а його автомобілем кілька годин тому заволоділи невідомі особи.

Постраждалий пояснив, що вночі підібрав пасажирів та повіз їх до названої ними адреси. Дорогою «пасажири» під загрозою предмета, схожого на пістолет, змусили таксиста зупинитися неподалік лісосмуги. Зловмисники побили таксиста, зв’язали руки та залишили в лісосмузі, а самі зникли в невідомому напрямку.

На їх пошуки був піднятий особовий склад трьох райвідділів області та працівники обласного УВС. Під час проведення заходів з розшуку зловмисників правоохоронці виявили викрадений автомобіль в одному з сіл Заставнівського району області.

Згодом у полі між двома селами працівники наряду ДАІ помітили чоловіка, за прикметами схожого на одного з нападників. Одним з працівників підрозділу ДПС УДАІ МВС України в Чернівецькій області було зроблено два попереджувальні постріли вгору з табельної вогнепальної зброї. Втім, правопорушник на попередження не реагував, продовжував тікати, тому працівник міліції був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю на ураження, поранивши його у передпліччя. Зловмисника було затримано та доставлено до лікарні для надання медичної допомоги, повідомили в МВС.

Оперативники встановили, що затриманим виявився 24-річний мешканець одного з сіл Заставнівського району, раніше судимий за ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України. На даний час він перебуває в розшуку.

Прокуратурою Заставнівського району дії правоохоронця при затриманні особи, підозрюваної у скоєнні тяжкого злочину, попередньо визнані правомірними.

Наразі проводяться заходи з розшуку другого співучасника злочину.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, триває слідство.