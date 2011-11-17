У Києві відкриють ще два автоматизовані дозвільні центри

До кінця цього року в Києві планується відкрити ще два, вже районні, повністю автоматизовані дозвільні центри, на зразок Єдиного міського центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу «Чи стане Київ клондайком для малого і середнього бізнесу?», організованого Інститутом Горшеніна та Фондом «Ефективне управління» в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року».

"Ми плануємо до кінця року відкрити два таких адміністративних центри в районах – один на Лівому березі в Деснянському районі, інший на Правому - в Солом’янському. Ці центри так само будуть повністю автоматизовані і дозволять громадянам отримувати різні дозволи та погодження“, - сказав Р.КРАМАРЕНКО .

Нові центр розмістять у приміщення районних держадміністрацій. Надалі їх відкриють в усіх районах столиці.

“Ми плануємо, коли весь процес вже буде запущений, дати можливість в цих дозвільних центрах видавати те, що видається в міському. Щоб люди їхали не в одну точку, а в 11”, - додав Р.КРАМАРЕНКО.

За його інформацією, минулого тижня в Єдиному міському дозвільному центрі була зафіксована максимальна кількість людей, які пройшли за один день і отримали довільну документацію – 820 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня ц.р. у Дарницькому районі столиці, на Дніпровській набережній, 19-б, урочисто відкрили Єдиний дозвільний центр. Офіційно він розпочав роботу з 1 листопада.