ЗМІ: чекати в Україні епідемію грипу можна вже за тиждень

У цьому сезоні Україну очікують три типи вірусу грипу, заявив ТСН представник Центральної СЕС МОЗ України Андрій Олександрин. Вони вже циркулюють в Росії, Польщі, Молдові. В Україні віруси всерйоз заявлять про себе вже через 1-2 тижні, прогнозує експерт.

Олександрин підкреслив, що найбільш ефективним методом профілактики грипу як і раніше є вакцинації. В Україні зареєстровані 5 вакцин, які включають в себе всі три штами грипу. Перевірку пройшли 628 000 доз.

За даними 45-го тижня в Україні вакцинувались 152 тис. осіб, тому вакцини достатньо, повідомив експерт.

Раніше голова МОЗ Олександр Аніщенко оголосив, що у Міністерстві охорони здоров'я очікують першу хвилю грипу вже наприкінці листопада - початку грудня.

Як відомо, найбільш масовою в минулому десятилітті в Україні була епідемія 2009-2010 років. Тоді через новий штам Каліфорнійського (свинячого) грипу перехворіли близько 6 мільйонів українців, більше тисячі померли від ускладнень. За сезон 2010/2011 року на грип та ГРВІ захворіли понад 5 мільйонів осіб.