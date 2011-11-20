У Національній Спілці письменників скаржаться на рейдерські атаки

Національна Спілка письменників стає об’єктом для рейдерських атак на свою кримську власність.

Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив відомий письменник і драматург, колишній секретар Спілки письменників України Анатолій Крим.

Він повідомив, що Будинок творчості «Коктебель» і Будинок творчості імені Чехова в Ялті, предмет суперечки НСПУ та Міжнаціональної спілки письменників Криму, які тривалий час перебували під арештом, нині — власність Національної спілки письменників. Крім того, рішенням Верховного суду Спілці повернули в Ялті перший корпус, який попереднє керівництво НСПУ втратило.

«В АР Крим є ще шість письменницьких організацій. Однак жодна з них (як і згадана) ніякого стосунку до майна НСПУ не має! НСПУ має Будинки творчості в Ялті, Коктебелі, Ірпені, Трускавці, Одесі. Щороку там відпочивають письменники. Відпочинок тривалістю 12 днів із триразовим харчуванням коштує: в Ірпені — близько 900 грн, Коктебелі — 1000. Ви чули про такі ціни в Криму? Це і є соціальний захист», — каже А.Крим.

«Закиди, мовляв, керівництво здало „в оренду поліклініку“ та інші подібні „наїзди“ — це спланована акція осіб, близьких до влади. Вони хочуть позбавити спілку майна (передусім приміщення на Банковій), а також в особі Яворівського — трибуни Верховної Ради», — зазначає письменник.

«Коли спілка була вже не в змозі утримувати поліклініку, ми з приватною компанією заснували спільне підприємство (будівля поліклініки — внесок НСПУ в статут СП), — розповів він. - У результаті 35 спілчан поліпшили зір: їх прооперовано коштом спільного підприємства. Крім того, спілка поновила роботу видавництва «Український письменник» і надала 312 тис. грн. на видання книжок українських письменників».