Донецький офіс КПУ пограбував «гастролер»?

У Києві міліція затримала одного з двох підозрюваних у пограбуванні Донецького офісу Компартії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Донецьку повідомив перший заступник начальника Донецького міського управління міліції Сергій ЛАСКАВИЙ.

За його словами, затримання підозрюваного співробітники міліції провели в Києві. «Особу другого встановлено, він оголошений у розшук, в даний час вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження», - сказав С.ЛАСКАВИЙ.

Він відзначив, що обом підозрюваним по 35 років, вони є громадянами однієї з держав ближнього зарубіжжя.

«На території України вони перебували нелегально, гастролюючи обласними центрами з метою здійснення крадіжок із квартир та офісів», - сказав С.ЛАСКАВИЙ.

Він також повідомив, що підозрювані разом відбували покарання за здійснення крадіжок в одній з колоній України, звільнилися практично одночасно на початку 2011 року і відразу стали знову промишляти крадіжкою.

С.ЛАСКАВИЙ повідомив, що інформацію про місцезнаходження офісу обкому КПУ і про те, що в наприкінці місяця в офісі може бути велика сума грошей, злочинці одержали від одного із знайомих, з яким також відбували покарання, котрий був чоловіком «колишньої співробітниці обкому КПУ в Донецьку, яку навесні було звільнено».

За словами заступника начальника Донецького міськУВС, украдені гроші злочинці поділили. «У них такий спосіб життя – мешкають в орендованих квартирах у різних містах, ці гроші були витрачені...», - повідомив С.ЛАСКАВИЙ.

На питання, навіщо підозрювані розмалювали офіс КПУ свастикою, С.ЛАСКАВИЙ відповів, що затриманий заперечує, що причетний до свастики, стверджує, що єдиним їхнім наміром була лише користь.

«Правду ми дізнаємося, коли затримаємо другого підозрюваного», - сказав С.ЛАСКАВИЙ.