"Марш порожніх гаманців" може пройти від Донецька до Києва

Підприємці мають намір організувати пішу ходу з Донецька до Києва у разі заборони проведення акції протесту в Донецьку 30 листопада.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В‘ячеслав РОЙ.

«Ми готові провести ініціативу і провести людей, безпосередньо «Марш порожніх гаманців» - почати у Донецьку і закінчити його у Києві. Пішки. Для того, щоб сказати нинішній владі «Стоп», - заявив він.

За словами В.РОЯ, Донецька міськрада заборонила організаторам проводити заздалегідь заплановану акцію протесту 30 листопада під стінами міськради в Донецьку. Водночас, її ініціатори наполягають на проведенні акції. «Влада не дозволила нам, і запропонувала перейти подалі від цього місця, приблизно на 2 км від Донецької міськради, і провести мітинг там... Люди їдуть для того, щоб висловити свою позицію і сказати владі своє «ні». Тому акція відбудеться, намагатимемося наші заявки відстоювати у судовому порядку», - повідомив В.РОЙ.

Він не уточнює кількість учасників, зокрема, через події, що відбулися у Донецьку, коли під час демонтажу наметового містечка, в якому бастують чорнобильці, помер 70-річний шахтар Г.Конопльов. На його думку, трагедія може спровокувати людей до приєднання до акції.

Також він звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням узяти під особистий контроль розслідування навколо зносу наметового містечка в Донецьку.

На сьогодні акцію «Марш порожніх гаманців» підтримали студенти. За словами представника студентської профспілки «Пряма дія» Миколи СТАРКОВА, студенти підтримують акції підприємців і додають до їх вимог свої, зокрема, студенти виступають проти нових законодавчих ініціатив у сфері вищої освіти, наприклад, проти комерціалізації освіти.

Член оргкомітету «Маршу порожніх гаманців» Олексій ШЕВЧЕНКО також нагадав, що акція триватиме, поки не будуть виконані всі вимоги учасників. «Марш порожніх гаманців» продовжуватиметься доти, доки не будуть розв'язані поставлені проблеми», - зазначив він.