У ФРН утилізовують вакцину проти свинячого грипу: на вітер - 239 млн. євро

У Німеччині почали позбавлятися від прострочених вакцин проти "свинячого грипу", передає dpa. Першу партію медикаментів спалять у вівторок, 29 листопада, в Магдебурзі (Magdeburg).

У 2009 році федеральні землі придбали 34 мільйони упаковок з вакциною проти "свинячого грипу", передає Лента.ру. У результаті 28,7 мільйона упаковок пролежали на складі два роки, поки у них не закінчився термін придатності. Ажіотаж навколо вірусу виявився не таким сильним, як очікувала влада, і населення не поспішало робити щеплення.

У цілому керівництво федеральних земель даремно витратило на вакцини 239 мільйонів євро. Медичні страхові компанії платили властям гроші тільки за використані препарати.

Знищення вакцин обійдеться лише у 14 тисяч євро.

Раніше федеральні землі намагалися перепродати медикаменти за кордон, однак не знайшли покупців. Після цього вони попросили федеральну владу повернути хоча б частину грошей, витрачених на вакцини. Регіональні чиновники нагадували, що саме канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ вимагала, щоб землі забезпечили вакцинами хоча б половину своїх жителів. Проте жодної компенсації регіональні власті так і не одержали.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила пандемію грипу H1N1 у квітні 2009 року, а у серпні 2010 року заявила про її завершення. За даними ВООЗ, пандемія зачепила 214 країн і територій світу і стала причиною смерті щонайменше 18 тис. 449 осіб. При цьому, за найбільш песимістичними прогнозами ВООЗ, лише у Великій Британії могло померти до 65 тисяч осіб. Водночас, представники комісії з охорони здоров`я Парламентської асамблеї Ради Європи навесні заявляли, що пандемії грипу H1N1 не було, і обвинуватили Всесвітню організацію охорони здоров`я в необґрунтованому роздуванні паніки.

Експерти свою заяву обґрунтували результатами незалежних досліджень. Вони стверджують, що паніка, викликана ВООЗ, призвела до перезавантаженості лікарень і розбазарювання коштів з держбюджетів в усьому світі.

Згідно з доповіддю ПАРЄ, число підтверджених жертв H1N1 у світі виявилося навіть меншим, ніж за звичайних сезонних епідемій грипу. Наприклад, до квітня 2010 року в Європі від нього загинуло 2900 осіб, тоді як у середній рік від сезонного грипу вмирає близько 40 тисяч.

А «Британський медичний журнал» прямо обвинуватив ВООЗ в корупції. За даними видання, багато експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я мали фінансові зв`язки з фармацевтичними компаніями. І не виключається, що про пандемію було оголошено саме під тиском виробників ліків. «Держави світу витратили мільярди доларів на запаси вакцини, значна частина яких так і залишилася незатребуваною», - відзначало видання.