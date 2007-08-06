В Україні з`явиться «екологічний податок»

Його вже заклали до Податкового Кодексу. Чиновники хочуть забирати пів-відсотка з кожного проданого на АЗС літра бензину. За попередніми розрахунками, щороку «екологічний податок» приноситиме бюджетові сто мільйонів гривень.

Мотивують нововведення значним збільшенням викидів з автомобілів. Досі основний тягар був на так званих «стаціонарниках» - меткомбінатах, коксохімічних підприємствах та шахтах.

Святослав Куруленко, перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища: "За уточненими даними Держкомстату, у 2006 році загальна вартість викидів в атмосферне повітря зросла на 5,8% по відношенню до попереднього року. Найгірша ситуація в областях Донецькій, Дніпропетровській, Луганській.

ICTV