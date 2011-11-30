На завтра синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем

Завтра в Україні вночі без опадів, вранці та вдень, крім західної частини, невеликий мокрий сніг та дощ, у східних областях та Приазов'ї помірні опади.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями до 2° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині 3-8°; на півдні Криму вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.

У Київській області у четвер вночі без опадів, місцями туман; вранці та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.