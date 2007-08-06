Транзит газу Україною скоротився на 17%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-липні скоротила транзит природного газу територією України на 17,3%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 62,823 млрд. куб. м. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У липні ДК “Укртрансгаз”, за оперативними даними, скоротила транзит природного газу територією України на 20,5%, порівняно з липнем 2006 року, до 8,116 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", причиною зниження обсягів транзиту газу через територію України в 2007 році стало скорочення відбору природного газу споживачами європейських країн в результаті аномально теплої погоди.

У 2006 році ДК «Укртрансгаз» протранспортувала в країни Європи 113,8 млрд. куб. м. природного газу, що на 7,7 млрд. кубометрів менше, ніж у 2005 році. Обсяг транзиту природного газу в країни СНД в 2006 році склав 14,7 млрд. кубометрів, що на 0,2 млрд. куб. м менше, ніж у 2005 році.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.