Чорнобильцям, які голодують у Маріїнському парку, закрили туалети

У Маріїнському парку в Києві, де під стінами Кабінету міністрів України проводять голодування близько 20 чорнобильців, закрили біотуалети.

Про це кореспонденту «Острова» повідомили самі протестувальники.

Вони запевняють, що це зробили представники міліції, які домагаються припинення акції протесту.

«Туалети закрили, і тепер йде стеження за тим, де ми справляємо природні потреби. Тут сидять хворі люди… Що їм робити?», - розповіли обурені чорнобильці.

Чорнобильці говорять, що їм буде складно перенести другу ніч голодування просто неба. Проте, як вони діятимуть далі, поки не знають.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися у Маріїнському парку напроти Будинку уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів про виплату їм заборгованості з пенсій. Чорнобильці наголошують, що вирішили розпочати голодування у зв'язку з тим, що вчорашня акція протесту біля Кабміну не привела до виконання їх вимог, оскільки діалогу з урядом вони не мали.

30 листопада відносно 19 чорнобильців, які голодують у Києві біля Будинку уряду, міліція склала адміністративні протоколи за порушення правил проведення масових зборів і зборів громадян.