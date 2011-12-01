Справу проти Волги передали до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу стосовно екс-голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя ВОЛГИ.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Генпрокуратури.

«Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури закінчено розслідування кримінальної справи стосовно голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, двох директорів департаментів зазначеної установи, а також помічника голови у вимаганні та одержанні хабара в сумі 2 млн. грн., а також у заволодінні державними коштами на суму 47 тис. грн.», - зазначається в повідомленні.

Зазначену кримінальну справу із обвинувальним висновком направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, котрі обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.