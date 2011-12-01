Нардеп розхвилювався, що автомобілі оподаткують аж 4 рази

Народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ТЕРЬОХІН заявляє, що ухвалення законопроекту щодо податку на розкіш, який запропонований віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, у першу чергу вдарить по середньому класу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТЕРЬОХІН заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

«Так, як цей закон виписаний, – по ньому будуть платити не багаті, а буде платити середній клас», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

За його словами, в цьому законопроекті дуже оригінально вибрані предмети розкоші. «Квартири, машини з обсягом 3400 кубів, а це чверть усього автопарку України, взуття дороге, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні та навіть трикотажні вироби, які коштують понад 30 розмірів мінімальних заробітних плат», - додав він.

У той же час, за словами С.ТЕРЬОХІНА, сама концепція цього законопроекту не правильна, оскільки це є оподаткування капіталізованих витрат. «Для прикладу по цьому законопроекту автомобіль буде оподатковуватися чотири рази чотирма різними податками – ПДВ, акциз, виплата реєстрації, а тепер ще й на розкіш», - сказав він.

С.ТЕРЬОХІН наголосив, що якщо уряд хоче підняти якісь податки, то в першу чергу потрібно підняти один-єдиний податок – акциз. «І навіщо мережива влаштовувати», - сказав він.