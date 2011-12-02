Експерт: тільки Росія веде розвідувально-підривну роботу в Україні

Екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ вважає, що Росія залишається єдиною державою в світі, яка здійснює в Україні розвідувально-підривну діяльність.

Таку думку О.СКИПАЛЬСЬКИЙ висловив в УНІАН під час круглого столу "Російський фактор: чи є виклик майбутньому України", в рамках якого відбулася презентація книги Валентина БАДРАКА "Східна стратегія".

"Єдина держава, яка відносно України веде не тільки розвідувальну, а й розвідувально-підривну діяльність, - це є Росія. Більше ні одна країна цього не робить", - сказав О.СКИПАЛЬСЬКИЙ.

Водночас радник Президента України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ вважає, що українська спецслужба повинна вибудовувати партнерські відносини зі своїми іноземними колегами. "Дійсно, деякі елементи діяльності наших партнерів із Російської Федерації мали місце, але в цілому, ми відзначаємо, що вся стратегія, яка відбудовується у відносинах між Україною і Росією, повинна бути націлена на подолання проблем", - зазначив він.

М.МАЛОМУЖ підкреслив, що спеціальні служби кожної країни орієнтовані на реалізацію зовнішньої політики і відстоюванні національних інтересів своєї країни. "Але ми завжди пропонували неконфронтаційний сценарій, не війну, а навпаки елементи погодження, співпраці, пошук спільних інтересів, зокрема, в глобальному вимірі", - додав він.

Проте О.СКИПАЛЬСЬКИЙ вважає недоречним використання терміну "партнерство" у відносинах між спецслужбами. "Як можна назвати партнером, коли країна створює виклики? Ми пам`ятаємо Тузлу, закриття газового крану - все це і є виклики і є конкретні загрози", - переконаний екс-заступник голови СБУ.

На його думку, всі ідеологічні центри Росії, які представлені в Україні, роблять "все, щоб знищити в Україні історичну пам`ять про боротьбу за свою незалежність".

"Якщо спецслужба взаємодіє з іншою спецслужбою, то ми не повинні забувати про те, що вона все одно переслідує інтереси своєї країни. І навіть коли складаються особисті стосунки, то треба бути дуже пильним. Бо вони можуть бути використані для того, щоб отримати постійне джерело інформації. Навіть коли немає конфронтації спецслужби, все одно діють вони діють більш обережно, більш законспіровано, але все одно діють. Росія має відмінні інтереси від нашої країни. І тут не треба бути романтиком", - наголосив колишній перший заступник голови СБУ, народний депутат Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ.

За його словами, контррозвідувальні здатності країни є відбитком політичної потужності держави. "Наша країна поки ще не зайняла вагому позицію, яка б дозволяла їй робити різкі або жорсткі кроки в сфері протидії іноземним спецслужбам", - переконаний О.СКИБИНЕЦЬКИЙ.

"Якщо народ каже, що хоче бути незалежним, то попри всі намагання — ідеологічні, інформаційні, економічні — вони залишаються лише намаганнями", - вважає колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

На його думку, дії Росії можна пояснити лише тим, що східна сусідня країна не сприймає Україну як суб`єкт міжнародного права. "На превеликий жаль, в Москві нас не вважають суб`єктом міжнародного права. Немає відчуття відмінності, продовжує існувати цей фантом відрізаної ноги, руки, голови... Я думаю, що це буде продовжуватися досить довго. Настільки довго, поки буде відбуватися процес трансформації свідомості російського істеблішменту стосовно України. Тому ми будемо ще довгий час один для одного не партнерами, а стратегічними викликами - політичними, економічними, соціальними, безпековими. До тих пір, поки одна зі сторін не дасть зрозуміти іншій стороні, що вибір зроблено", - резюмував В.ОГРИЗКО.