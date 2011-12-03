В Україні відкриються 12 перинатальних центрів

У 2012 році в Україні діятимуть 12 надсучасних перинатальних центрів у рамках національного проекту «Нове життя», повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ на засіданні робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ.

Як повідомили УНІАН у Держагентстві, за його словами, проект «Нове життя» є унікальним серед 11 національних проектів, визначених Президентом України, оскільки він є соціальним.

На відміну від інших проектів, у яких частка державного фінансування прогнозується на рівні 20-25%, фінансування «Нового життя» на 75% надходить з державного бюджету, решта – з благодійних фондів та місцевих бюджетів, сказав В.КАСЬКІВ.

«Проект успішно реалізується в Україні, до Нового року планується відкриття 4 перинатальних центрів з найбільш сучасним обладнанням. А в 2012 році ми плануємо довести цю цифру до 12», - підкреслив він.

«Хотів би наголосити, що проект був би реалізований у життя значно швидше, якби не бюрократичні процедури. До серпня цього року через бюрократію не було змоги профінансувати розроблення ТЕО, основи проекту, без якого його втілення неможливе», - наголосив В.КАСЬКІВ.

Національний проект «Нове життя» передбачає сторення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених сучасним обладнанням, з метою охорони дітей та материнства та скорочення показників смертності серед новонароджених і породіль.