Співробітники правоохоронних органів затримали начальника Керченського морського торгового порту Олександра КОТОВСКОГО за підозрою у зловживанні службовим становищем при закупівлі підприємством паливно-мастильних матеріалів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

О.КОТОВСЬКИЙ був затриманий 3 грудня у кримінальній справі, порушеній 16 листопада.

«Порушуючи вимоги закону, портовики заплатили за ПММ суму, що перевищувала визначену в тендерних пропозиціях. Постачальнику було необгрунтовано перераховано понад 230 тисяч гривень», - говориться в повідомленні.

Ведеться слідство.