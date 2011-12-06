Машиніст потрапив у шнек шахтного комбайну

У Луганській області на шахті «Червоний партизан» державного підприємства «Свердловантрацит» загинув 40-річний машиніст гірничовиймальних машин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався у суботу, 3 грудня, під час ремонтних робіт секцій механізованої крепи на горизонті 790 метрів.

«Було проведено включення електродвигуна комбайна, і нижнім шнеком, що обертається, був захоплений і смертельно травмований машиніст гірничовиймальних машин, який перебував у районі виконавчого органу комбайна», - говориться в повідомленні.

Врятувати людину не вдалося, від одержаних травм шахтар помер на місці.

На підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з'ясовує точні обставини і причини трагедії.