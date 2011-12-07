У Севастополі на 10 тисяч населення припадає, в середньому, 63 людини, що допускають немедичне вживання наркотичних чи психотропних речовин, тоді як у середньому по Україні – 33 особи на 10 тис. населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління МВС України у місті Севастополі Олександр ГОНЧАРОВ.

За його словами, в поточному році правоохоронцями виявлено 467 злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, із них 234 факти збуту наркотиків.

О.ГОНЧАРОВ зазначив, що останнім часом міліція змінила підходи у боротьбі з наркотиками: тепер вона більше орієнтована на виявлення розповсюджувачів наркотичних речовин, замість статистичних кримінальних справ проти осіб, що вживають наркотики.

За твердженням начальника УМВС, севастопольській міліції вдалося викрити і заарештувати кількох великих наркоторговців, у яких виявлено кількість наркотиків, що перевищує обсяги річних вилучень у попередні роки.